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الجيش الإسرائيلي يحرق عددا كبيرا من المنازل على دوار أبو الجديان شمالي قطاع غزة

الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يحرق عددا كبيرا من المنازل على دوار أبو الجديان شمالي قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أحرق عددا كبيرا من المنازل على دوار أبو الجديان في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.



وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية أحرقت بالقنابل مركبة إسعاف أمام بوابة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، بعد أيام من إطلاق النار عليها وتعطيلها.

وأشارت إلى أن عاصفة جوية ضربت مدينة غزة مساء اليوم، واقتلعت خيام النازحين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ434 على القطاع إلى 44.875 شهيدا و106.454 مصابا.

كما أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن قافلتين للمساعدات الإنسانية تابعتين للمنظمة الدولية تعرضتا لهجوم عنيف في غزة.

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