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الجيش الإسرائيلي يواصل توغله في الأراضي السورية

الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يواصل توغله في الأراضي السورية



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الاسرائيلي أن قوات اللواء 474 على الجبهة الأمامية وفي الجبهة الداخلية تواصل التوغل داخل الأراضي السورية وبمحاذاة الحدود.

 

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أنه وخلال عمليات التمشيط عثرت قوات المظليين التي تعمل تحت قيادة اللواء 474 على وسائل قتالية منها صواريخ مضادة للدروع وقطع سلاح وسترات وأنواع ذخيرة وغير ذلك من العتاد العسكري.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق أن تحركات القوات الإسرائيلية إلى داخل المنطقة العازلة مع سوريا تمت بعد انتهاكات لاتفاقية «فض الاشتباك» المبرمة في مايو 1974 بين تل أبيب ودمشق برعاية أممية، وذلك ردا على طلب فرنسا بمغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة.

وتستشهد إسرائيل "بدخول مسلحين المنطقة العازلة في انتهاك للاتفاقية وحتى الهجمات على مواقع (قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة) في المنطقة، لذلك كان من الضروري اتخاذ إجراء احترازي إسرائيلي"، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل.

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