الجيش الإسرائيلي يواصل توغله في الأراضي السورية

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أنه وخلال عمليات التمشيط عثرت قوات المظليين التي تعمل تحت قيادة اللواء 474 على وسائل قتالية منها صواريخ مضادة للدروع وقطع سلاح وسترات وأنواع ذخيرة وغير ذلك من العتاد العسكري.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق أن تحركات القوات الإسرائيلية إلى داخل المنطقة العازلة مع سوريا تمت بعد انتهاكات لاتفاقية «فض الاشتباك» المبرمة في مايو 1974 بين تل أبيب ودمشق برعاية أممية، وذلك ردا على طلب فرنسا بمغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة.

وتستشهد إسرائيل "بدخول مسلحين المنطقة العازلة في انتهاك للاتفاقية وحتى الهجمات على مواقع (قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة) في المنطقة، لذلك كان من الضروري اتخاذ إجراء احترازي إسرائيلي"، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل.