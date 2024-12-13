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الأمطار والرياح تزيد من معاناة النازحين في غزة وتغرق خيامهم

الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمطار والرياح تزيد من معاناة النازحين في غزة وتغرق خيامهم



غزة/سما/

أغرقت الأمطار مساء الجمعة، خيام النازحين في قطاع غزة، لتزيد من معاناتهم وتعمق مأساتهم بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي.

وأوضح مصادر محلية أن "عاصفة ضربت غزة وأغرقت خيام النازحين، في مشهد مؤلم للغاية".

وأظهر مقطع فيديو متداول تساقط الأمطار بغزارة على مواصي مدينة خان يونس.

 

وغرق عدد من خيام النازحين على شواطئ بحر قطاع غزة جراء الأمطار الغزيرة في ظل استمرار الحصار على القطاع.

ووسط استمرار القصف الإسرائيلي وتهجير عشرات الآلاف من منازلهم، يعيش النازحون في غزة أوضاعا إنسانية قاسية تحت خيام هشة أغرقتها الأمطار الغزيرة.

ويجد مئات آلاف النازحين أنفسهم أمام تحد إضافي في فصل الشتاء، لا سيما الذين يعيشون منهم في الخيام.

ويعاني السكان من تسرب المياه، ونقص الأغطية، وغياب وسائل التدفئة، بينما يناشدون المجتمع الدولي التدخل العاجل لتوفير مأوى آمن وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تعصف بالقطاع.

كما يخشى النازحون فصل الشتاء، فيما خيام العديد منهم متهالكة، وكثيرون لا يملكون ملابس تقيهم البرد مع انخفاض درجات الحرارة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، في وقت سابق، بأن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات أكثر من 40 قتيلا".

كما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ434 على القطاع إلى 44.875 شهيدا و106.454 مصابا.

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