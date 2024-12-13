  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالأسماء: قائمة معتقلين فلسطينيين من الضفة وغزة تم تحريرهم من السجون السورية

الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: قائمة معتقلين فلسطينيين من الضفة وغزة تم تحريرهم من السجون السورية



غزة/سما/

نشرت مصادر صحفية قائمة معتقلين فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة تم تحريرهم من السجون السورية.


وضمت القائمة 38 فلسطينياوهم:

1- إبراهيم حماد
2- إبراهيم الشوا
3- أحمد زهران
4- أحمد بشتاوي
5- أحمد الصباح
6- بسام حشاش
7- بهاء الشنطي
8- حاتم البوريني
9- خالد صبيح
10- خالد حرز الله
11- خالد العموري
12- خالد ابو ديه
13- خليل مبروك
14- خليل الطويل
15- راضي العتبة
16- رفيق أبو شميس
17- زهير عوده
18- زاهر شعبان
19- سعيد عياد
20- طالب الشامي
21- طالب أبو عوده
22- عدنان حموضه
23- عماد المشهراوي
24- كايد أبو جيش
25- محسن الحداد
26- محمود صوالحة
27- محمود زعتر
28- محمد شاهين
29- معاوية منصور
30- معتصم الكردي
31- مفيد الحناوي
32- نايف حجاب
33- نضال كمال
34- هاني أبو سير
35- أمجد الزبن
36- جمال أبو الحيات
37- وليد بركات
38- حمزة بركات

وفتح سقوط نظام بشار الأسد ملف السجون والمعتقلات في سوريا خاصة بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو التي أظهرت وجود جنسيات عدة في تلك السجون.

هذا، وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سجلت خلال السنوات الـ13 الماضية 35 ألف حالة إخفاء قسري في سوريا.

ودعت اللجنة الدولية جميع الأطراف في سوريا إلى منع تدمير السجلات الضرورية كقوائم المعتقلين أو المتوفين، مشيرة إلى أن السجلات تضم معلومات حاسمة يمكن أن تساعد أسر المفقودين في العثور على إجابات طال انتظارها.

وأوضحت اللجنة الدولية أنه تم الوصول إلى كافة غرف وطوابق سجن صيدنايا في ريف دمشق.

وكانت فصائل المعارضة السورية قد أعلنت صباح يوم الأحد 8 ديسمبر في بيان مقتضب أصدرته على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق. 

وتوعد قائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية أحمد الشرع "الجولاني" بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في "تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم".

rt

الأكثر قراءة اليوم

شاهد..إعلامي مصري شهير: إذا سقطت دمشق فعلى القاهرة أن تستعد لمعركة المصير

إيهود باراك: مات بطلا وكان موهوبا نجح في خداع نتنياهو..

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة مروعة نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

نتنياهو مخاطبا الشعب الايراني: الضربات الإسرائيلية في غزة ولبنان أثارت “ردود فعل متسلسلة” ستغير وجه المنطقة

«أبو شهاب» يحدّثكم من الحارة...«الجديدة»!

تقرير يكشف ساعات الأسد الأخيرة في سوريا.. خداع ويأس وهروب

موجة التحريض الإسرائيلي تتصاعد: لحملة عسكرية شاملة على اليمن

الأخبار الرئيسية

photo_2024-12-13_17-14-42

سوليفان: لدينا مهمة واحدة لننجزها في غزة

photo_2024-12-13_19-36-38

الجيش الإسرائيلي يحرق عددا كبيرا من المنازل على دوار أبو الجديان شمالي قطاع غزة

"إسرائيل" وتحديات عام 2025: هل تستهلها بصفقة مع حماس؟

20241120113314afpp-afp_36mq6bl.h-730x438

إنترسبت: لماذا يواصل الكونغرس حماية "إسرائيل" وإخفاء أرقام ضحايا حرب غزة؟

2183887423

تفاصيل محاولات القاهرة لإثناء الرئيس عباس عن رفضه لجنة إدارة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية