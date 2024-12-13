بالأسماء: قائمة معتقلين فلسطينيين من الضفة وغزة تم تحريرهم من السجون السورية

غزة/سما/

نشرت مصادر صحفية قائمة معتقلين فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة تم تحريرهم من السجون السورية.



وضمت القائمة 38 فلسطينياوهم:

1- إبراهيم حماد

2- إبراهيم الشوا

3- أحمد زهران

4- أحمد بشتاوي

5- أحمد الصباح

6- بسام حشاش

7- بهاء الشنطي

8- حاتم البوريني

9- خالد صبيح

10- خالد حرز الله

11- خالد العموري

12- خالد ابو ديه

13- خليل مبروك

14- خليل الطويل

15- راضي العتبة

16- رفيق أبو شميس

17- زهير عوده

18- زاهر شعبان

19- سعيد عياد

20- طالب الشامي

21- طالب أبو عوده

22- عدنان حموضه

23- عماد المشهراوي

24- كايد أبو جيش

25- محسن الحداد

26- محمود صوالحة

27- محمود زعتر

28- محمد شاهين

29- معاوية منصور

30- معتصم الكردي

31- مفيد الحناوي

32- نايف حجاب

33- نضال كمال

34- هاني أبو سير

35- أمجد الزبن

36- جمال أبو الحيات

37- وليد بركات

38- حمزة بركات

وفتح سقوط نظام بشار الأسد ملف السجون والمعتقلات في سوريا خاصة بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو التي أظهرت وجود جنسيات عدة في تلك السجون.

هذا، وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سجلت خلال السنوات الـ13 الماضية 35 ألف حالة إخفاء قسري في سوريا.

ودعت اللجنة الدولية جميع الأطراف في سوريا إلى منع تدمير السجلات الضرورية كقوائم المعتقلين أو المتوفين، مشيرة إلى أن السجلات تضم معلومات حاسمة يمكن أن تساعد أسر المفقودين في العثور على إجابات طال انتظارها.

وأوضحت اللجنة الدولية أنه تم الوصول إلى كافة غرف وطوابق سجن صيدنايا في ريف دمشق.

وكانت فصائل المعارضة السورية قد أعلنت صباح يوم الأحد 8 ديسمبر في بيان مقتضب أصدرته على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق.

وتوعد قائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية أحمد الشرع "الجولاني" بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في "تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم".

rt