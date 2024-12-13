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لازاريني: هدف "إسرائيل" من حظر الأونروا هو تجريد اللاجئين الفلسطينيين من حقهم بالعودة

الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني: هدف "إسرائيل" من حظر الأونروا هو تجريد اللاجئين الفلسطينيين من حقهم بالعودة



نيويورك/سما/

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، إن هدف إسرائيل من إلغاء عمل الوكالة هو تجريد اللاجئين الفلسطينيين من حقهم بالعودة.

وقال لازاريني في مقابلة صحفية، إن السبب الحقيقي وراء إلغاء عمل الوكالة لم يكن مزاعم إسرائيل حول عدد من موظفي الأونروا، بل تجريد اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة.

وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أقرت "الكنيست" الإسرائيلية قوانين تحظر عمل الوكالة الأممية في المناطق التابعة لـ"السيادة الإسرائيلية"، و"منع أي نشاط للأونروا في أراضي دولة إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل"، بالإضافة إلى إبلاغ إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاق عام 1967 الذي ينظم علاقتها مع "الأونروا". وستدخل هذه القوانين حيز التنفيذ أواخر شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

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