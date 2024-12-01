جندي إسرائيلي يلتقط صورة في مبنى حكومي في بلدة الحرية السورية وخلفه صورة الأسد

وتوغل الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" اليوم عن مصادر في سوريا أن قوات من الجيش الإسرائيلي تقدمت إلى موقع "تل الشحم" على طريق عام ريف دمشق - القنيطرة جنوب سوريا.

كما انتشر مقطع فيديو للجيش الإسرائيلي وهو يحتل بلدة حضر السورية ويرفع العلم الإسرائيلي.