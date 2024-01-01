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إعلام إسرائيلي يتحدث عن مطالبة زعماء دروز من بلدة حضر السورية الحدودية بالانضمام إلى "إسرائيل"

الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يتحدث عن مطالبة زعماء دروز من بلدة حضر السورية الحدودية بالانضمام إلى "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

طالب زعماء من الطائفة الدرزية في بلدة حضر جنوبي سوريا خلال اجتماع عقدوه أمس بضم قراهم إلى أراضي هضبة الجولان، وأن يعيشوا تحت الحماية الإسرائيلية كما نقل موقع i24news الإسرائيلي.


وقال أحد المتحدثين في المؤتمر: "نريد أن ننضم إلى الجولان الإسرائيلي حفاظا على شرفنا، وهذا يهم جميع القرى المحيطة لأن مصير حضر هو مصير المنطقة بأكملها. ونتمنى أن يتم ضمنا إلى أهلنا في الجولان وأن نعيش بحرية وكرامة".

وتوغل الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

كما انتشر مقطع فيديو للجيش الإسرائيلي وهو يحتل بلدة حضر السورية ويرفع العلم الإسرائيلي.

وتقع بلدة حضر في مرتفعات الجولان السورية، وتبعد عن دمشق 75 كيلو مترا باتجاه الجنوب الغربي.

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