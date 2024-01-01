"سرايا القدس" تستهدف القوات الإسرائيلية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح (فيديو)

غزة/سما/

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلين في حي الجنينة شرق مدينة رفح.



وأوضحت "سرايا القدس" أن "مقاتليها نفذوا العملية بحمم من الهاون وصواريخ 107".



وأظهر مقطع الفيديو عناصر سرايا القدس تجهز الصواريخ وتقصف الموقع المستهدف.

كما قصفت سرايا القدس بقذائف الهاون تجمعات جنود العدو الصهيوني في محيط نادي خدمات جباليا شمال قطاع غزة.

هذا وأكدت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، السيطرة على 3 مسيرات إسرائيلية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، في وقت سابق، بأن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات أكثر من 40 قتيلا".

كما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ434 على القطاع إلى 44.875 قتيلا و106.454 مصابا.