  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

"التعاون الإسلامي" تدين استمرار المجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة

الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين استمرار المجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة



جدة/سما/

- أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات، والتدمير العشوائي للمباني السكنية والبنية التحتية، معتبرة ذلك امتدادا لإرهاب الدولة المنظم وجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ اكثر من أربعة عشر شهرا ضد الشعب الفلسطيني.

كما رحبت المنظمة في بيان لها، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وقرار دعم ولاية وكالة الأونروا ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وجددت المنظمة، مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإجبار إسرائيل، قوة الاحتلال، على الالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ـــــ

#التعاون الاسلامي

الأكثر قراءة اليوم

سوليفان: اتفاق وقف النار بغزة على الطاولة ونسعى لإبرامه هذا الشهر

د.الهندي من القاهرة : هناك تفاؤل بإمكانية الوصول لصفقة تبادل "أسرى" مع الاحتلال "الإسرائيلي"

شاهد..إعلامي مصري شهير: إذا سقطت دمشق فعلى القاهرة أن تستعد لمعركة المصير

إيهود باراك: مات بطلا وكان موهوبا نجح في خداع نتنياهو..

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة مروعة نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

نتنياهو مخاطبا الشعب الايراني: الضربات الإسرائيلية في غزة ولبنان أثارت “ردود فعل متسلسلة” ستغير وجه المنطقة

موجة التحريض الإسرائيلي تتصاعد: لحملة عسكرية شاملة على اليمن

الأخبار الرئيسية

675c4c244c59b76f22380641

إعلام إسرائيلي يتحدث عن مطالبة زعماء دروز من بلدة حضر السورية الحدودية بالانضمام إلى "إسرائيل"

Y3-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438

الحوثيون يعلنون عن تنفيذ 3 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية (فيديو)

675c49664c59b70c7c517091

تقرير يكشف ساعات الأسد الأخيرة في سوريا.. خداع ويأس وهروب

675b77054c59b719b73e49ca

إعلام إسرائيلي يطرح سيناريوهين "مثيرين" لمستقبل سوريا لما بعد سقوط الأسد

675b7bf04c59b70f3811ce2f

موقع عبري يقدم رواية جديدة بشأن مسار هروب كبار المسؤولين الأمنيين في عهد الأسد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية