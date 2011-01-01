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الأكراد يكشفون حقيقة تفاوضهم مع السلطات السورية الجديدة بعد رحيل الأسد

الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأكراد يكشفون حقيقة تفاوضهم مع السلطات السورية الجديدة بعد رحيل الأسد



دمشق/سما/

قال ممثل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرق سوريا ولبنان عبد السلام أحمد إن الإدارة الذاتية الكردية لا تتفاوض مع السلطات الجديدة في دمشق.


جاء ذلك في تصريحات عبد السلام أحمد لوكالة "نوفوستي"، حيث تابع ردا على سؤال ما إذا كانت هناك مفاوضات جارية بين قيادة "قسد" والحكومة السورية المؤقتة: "لا توجد عملية تفاوض، هناك بعض التفاهم المتبادل فيما يتعلق بالأحياء الكردية في الشيخ مقصود (بمدينة حلب)، حيث اتفقنا على توفير ممر آمن للاجئين الأكراد من تل رفعت والشهباء (بلدتان يسيطر عليهما المسلحون في شمال حلب)". 

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا قد أعلنت، بعد اندلاع الأزمة السورية في عام 2011 عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور، ولم تدخل القوات الكردية في أعمال عدائية مع القوات الحكومية السورية بقيادة الرئيس السابق بشار الأسد، واحتفظت بإمكاناتها العسكرية بدعم من القوات المسلحة التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، والقريبة من شمال شرق سوريا، تحت ذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما تسيطر في الوقت نفسه على حقول النفط والغاز الرئيسية في سوريا.

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