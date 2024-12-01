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شاهد: أول صلاة جمعة في الجامع الأموي بعد رحيل الأسد

الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: أول صلاة جمعة في الجامع الأموي بعد رحيل الأسد



دمشق/سما/

أدى عدد كبير من السوريين أول صلاة جمعة بإمامة رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، في الجامع الأموي بالعاصمة دمشق، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

 

وأظهر مقطع متداول، رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية وهو يؤدي خطبة الجمعة في المسجد الأموي اليوم.

كما أظهرت عدة صور ومقاطع حضورا لافتا للسوريين في محيط الجامع الأموي وداخله ظهر اليوم، وبعد انتهاء صلاة الجمعة في الأموي وعموم مساجد دمشق حيث توجه السكان إلى ساحة الأمويين مركز الاحتفالات الرئيسية في دمشق.

وفي مشهد غير مألوف بالعاصمة السورية منذ سنوات، رفع الكثير المواطنين علم الثورة السورية الذي تعتمده المعارضة السورية منذ العام 2011، ورددوا هتافات عدة.

مظاهرة شعبية حاشدة في ساحة الأمويين في دمشق

ومنذ ساعات الصباح توجه آلاف السكان إلى المدن الرئيسية السورية للاحتفال في أول جمعة بعد سقوط نظام بشار الأسد وهم يحملون علم الثورة.

من التجمع الشعبي في ساحة الشيخ ضاهر باللاذقية

حمص

وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا أعلنت صباح اليوم أن عناصر الأمن تنفذ انتشارا مكثفا أثناء المظاهرات لتأمين سلامة المشاركين وأن الأمن العام سيتعامل بحزم مع أي شخص يثبت تورطه في إطلاق نار خلال المظاهرات.

ودعت إلى الالتزام بالسلوك السلمي خلال المظاهرات حفاظا على سلامة الجميع.

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