الجيش الإسرائيلي: عثرنا على مخبأ كبير للأسلحة بالقرب من الحدود مع جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت على مخبأ كبير للأسلحة بالقرب من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة: "يواصل اللواء (769) أنشطته العملياتية لتحييد التهديدات من مواقع حزب الله الإرهابية بالقرب من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان".

وأضاف البيان "خلال هذه الأنشطة، اكتشف الجنود مخبأ كبيرا للأسلحة، بما في ذلك قاذفات صواريخ "كورنيت" المخفية وبنادق "AK-47" ومخازن ومعدات عسكرية أخرى وصواريخ مخبأة في تضاريس جبلية كثيفة، كما عثر الجنود على موقع لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات استخدمه حزب الله لإطلاق النار على المجتمعات في الجليل الأعلى خلال العام الماضي وصادروه".

#عاجل قوات لواء 769 تواصل عملياتها لإزالة التهديدات من جنوب لبنان وتعثر على صواريخ كورنيت ومنصة إطلاق مضادة للدروع وتقوم بتدميرها



????تواصل قوات لواء 769 عملياتها الميدانية لإزالة التهديدات في جنوب لبنان وتعمل ضد أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية بالقرب من الحدود.… pic.twitter.com/8Xd2Oumwbx — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 13, 2024

وأشار البيان إلى أنه في عملية إضافية "عثر الجنود على مخبأ أسلحة يحتوي على صواريخ "آر بي جي" وقذائف هاون، وتمت مصادرة جميع المكتشفات".

وختم البيان: "يظل اللواء (769) منتشرا في جنوب لبنان وعلى طول الحدود، ويقوم بأنشطة عملياتية للقضاء على التهديدات للمواطنين الإسرائيليين، مع العمل وفقا لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان".

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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء امس الخميس، أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت مجموعة من مقاتلي "حزب الله" كانوا ينشطون في منطقة جنوب لبنان.

المصدر: RT