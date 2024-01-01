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هذه أرضنا.. حاخامات يهود يؤدون صلواتهم في العمق السوري (فيديو)

الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذه أرضنا.. حاخامات يهود يؤدون صلواتهم في العمق السوري (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحاخامات يؤدون مع أطفالهم صلواتهم من داخل الأراضي السورية التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية.

 

وقال موقع chabadinfo إن "مجموعة من حاباد الحاسيديم قامت بتلاوة سفر هتانيا لأول مرة على الأراضي السورية، وذلك بالقرب من قاعدة جبل الشيخ، التي قام الجيش الإسرائيلي بتأمينها مؤخرا بعد انهيار النظام السوري".

وقال الحاخام شالوم بير هرتزل، أحد سكان هضبة الجولان: "للمرة الأولى على الإطلاق، قمنا بافتتاح فرع بيت حاباد في سوريا.. نحن موجودين بأرض داخل سوريا نقيم أول معبد يهودي في الخضر.. قوات الجيش تتواجد خلفنا في جبل الشيخ التي احتلتها منذ ايام قليلة"

وعلق أحد الأشخاص على الفيديو قائلا: "طباعة ودراسة سفر هتانيا في بيت حباد الجديد في قرية الخضر في منطقة الحشان المحررة (سوريا). هذا هو بلدنا كله".

وقالت أخرى: "الطبعة الأولى في التاريخ لكتاب تانيا في سوريا! هذا هو عمي إسرائيل. الارتقاء بالعالم، بعمل صالح واحد في كل مرة! كتب تانيا أول حاباد ريبي، الحاخام شنيور زلمان من ليادي، وتم نشره في عام 1796. تانيا هو العمل التأسيسي الذي تستند إليه جميع مفاهيم حاباد تشاسيدوس".

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