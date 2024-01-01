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إعلام سوري: قوات إسرائيلية اجتمعت مع وجهاء قرية في ريف درعا لتحذير سكانها

الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام سوري: قوات إسرائيلية اجتمعت مع وجهاء قرية في ريف درعا لتحذير سكانها



دمشق/سما/

أفادت شبكة "درعا 24" الإعلامية، بأن لقاء عقد أمس بثكنة عسكرية قرب قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك بالريف الغربي للمحافظة، بين 3 من وجهاء القرية وقوات إسرائيلية متمركزة هناك منذ أيام.


وأشارت "درعا 24" إلى أن ساعات صباح الخميس، شهدت تحليق طائرة مسيرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق المنطقة، وأعلنت الطائرة عبر مكبراتها رغبة الجيش بالتحدث مع الأهالي، فتوجه ثلاثة أشخاص من وجهاء القرية إليهم.

وأفاد الوجهاء بعد انتهاء اللقاء مع القوات الإسرائيلية في ثكنة الجزيرة العسكرية قرب قرية معرية بالريف الغربي لمحافظة درعا الواقعة جنوب سوريا، مساء أمس، بأن الجيش الإسرائيلي "أكد نيته دخول القرية، مطالبا السكان بالالتزام في منازلهم وبإذاعة هذا الإعلان عبر مكبرات مسجد القرية". 

وأبلغت القوات الإسرائيلية أنها عند دخولها إلى القرية، لا تريد رؤية مظاهر مسلحة، وأنه سيكون اجتماعات لاحقا لترتيب مسائل أخرى تتعلق بالقرية.

وجرى لقاء آخر في ساعات سابقة من نهار الخميس، قال فيه الجيش الإسرائيلي إنه يريد الدخول إلى القرية، وطالب بتسليم كل السـلاح الموجود فيها، وفق "درعا 24".

وقالت الشبكة الإعلامية، "تزامنت مع هذه التطورات، حركة نزوح كبيرة من أهالي قرية معرية، باتجاه القرى المجاورة، بعد حالة من التخوف لدى الأهالي من احتمالية دخول الجيـش الإسـرائيلي، ومطالبته بتسليم السـلاح".

وأفاد مراسل "درعا 24" بأن الجيش الإسرائيلي المتمركز في ثكنة الجزيرة، أخبر الأهالي أنه سيدخل إليها خلال وقت قصير، وأن ينتظروا التعليمات التي سيصدرها.

وأضاف أن هدف الجيش الإسرائيلي هو "تفتيش القرية بحثا عن أسلحة لمصادرتها، مع احتمالية فرض حصار على القرية وقطع الإمدادات عنها".

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