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سياسي سوري بارز: "إسرائيل" تحاول منع سوريا من تحقيق الاستقرار

الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
سياسي سوري بارز: "إسرائيل" تحاول منع سوريا من تحقيق الاستقرار



دمشق/سما

اعتبر الرئيس السابق للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية محمد صبرا أن تحركات إسرائيل تهدف إلى منع سوريا من تحقيق الاستقرار وتشكل عدوانا على سيادة البلاد ووحدة أراضيها.


وقال صبرا في حديث لوكالة "تاس" الروسية إن "تصرفات إسرائيل تهدف إلى منع سوريا من تحقيق الاستقرار، وهذا لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يعد أيضا عملا عدوانيا متكامل الأركان ضد سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

وأضاف: "في هذه المرحلة لا نريد حربا مع أي دولة، ولذلك نطالب مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية بالتدخل العاجل ومنع إسرائيل من مواصلة هذه الهجمات غير المبررة".

وكان محمد صبرا ترأس الهيئة العليا للمفاوضات التي شكلتها المعارضة السورية عقب مؤتمر الوحدة في الرياض نهاية عام 2015، ومثلها في المفاوضات بين السوريين في جنيف.


وبعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت بحثية تابعة للجيش السوري في أغلب المحافظات السورية.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء اتفاق فض الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل عام 1974، وأمر بنشر قوات إسرائيلية إضافية في المنطقة العازلة بالجولان والتي تفصل بين الجزء المحتل من الهضبة السورية وبقية الأراضي السورية.

وزعمت إسرائيل أنه "ليس لديها أطماع في سوريا وتواجدها في المنطقة العازلة مؤقت وغرضه مراقبة الحدود لمنع التهديدات".

#اسرائيل #سوريا

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