صورة: الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء على عدد من عناصر "حماس" في مدينة غزة

ادعى الجيش الإسرائيلي أنه "قضى بالاشتراك مع جهاز الشاباك على عنصر في حماس وقائد إحدى سرايا كتيبة الزيتون وآخرين تابعين للحركة لدى عملهم داخل مبنى استخدم بالماضي كمدرسة بمدينة غزة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان اليوم الجمعة إن "جيش الدفاع وجهاز الشاباك قضيا على رئيس أحد أقسام ركن الإنتاج في حماس الإرهابية وقائد إحدى سرايا كتيبة الزيتون، إلى جانب عدد من المخربين الآخرين لدى عملهم داخل مبنى استخدم في الماضي كمدرسة "الخيرية" في مدينة غزة".

وأضاف البيان أن "المخرب المدعو عمار دلول كان يعمل رئيسا لأحد أقسام ركن الإنتاج التابع لحماس وشكل مركز خبرات هام فيها، أما المخرب المدعو جهاد ياسين، وهو قائد سرية تابعة لكتيبة "الزيتون" الحمساوية، فقد انخرط في نشاطات هجومية ضد قوات جيش الدفاع المناوِرة في الميدان".

‏وأشار البيان إلى أن هذا الهجوم أسفر عن تصفية ستة حمساويين آخرين: