هرتصوغ وساليفان يبحثان صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة

القدس المحتلة/سما/

ناقش الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان محاولة التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال مكتب هرتصوغ في بيان إن الجانبين اجتمعا في تل أبيب وناقشا محاولات التوصل إلى صفقة رهائن، و"التغيرات الدراماتيكية التي تحدث في المنطقة".



وكان ساليفان التقى أمس الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعقد لقاء أيضا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بحضور وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي.

ودافع في مؤتمر صحافي عن عمليات إسرائيل في سوريا، قائلا إن "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها من المخاطر التي تهدد أمنها"، معتبرا أن "ما تفعله إسرائيل هو محاولة تحديد التهديدات المحتملة، سواء التقليدية أو أسلحة الدمار الشامل، التي يمكن أن تهدد إسرائيل، وبصراحة تهدد الآخرين أيضا".

وبدأ ساليفان يوم الأربعاء زيارة إلى الشرق الأوسط، شملت مصر وقطر وإسرائيل في محاولة للتوصل لاتفاق لتحرير الرهائن، ووقف إطلاق النار في غزة.