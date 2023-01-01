برنامج الأغذية العالمي: تعرض قافلتين للمساعدات الإنسانية لهجوم عنيف في غزة

غزة/سما/

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن قافلتين للمساعدات الإنسانية تابعتين للمنظمة الدولية تعرضتا لهجوم عنيف في غزة.



وأضاف البرنامج مساء الخميس أنه بعد الهجوم على القافلتين أصبح من المستحيل عمليا على الوكالات الإنسانية العمل دون تعريض الموظفين والمدنيين للخطر.

وأشار إلى أن قافلة مكونة من 70 شاحنة من معبر كرم أبو سالم كانت تنتظر الأربعاء أفرادا لتأمين الغذاء والمساعدات الأخرى، المتجهة إلى وسط غزة عندما وردت أنباء عن هجمات من قبل قوات إسرائيلية في المنطقة الإنسانية القريبة.

وقال البرنامج إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم في الهجمات، بما في ذلك مدنيون وأفراد أمن محليون كان من المتوقع أن يضمنوا سلامة القافلة.

وفي حادث ثان، "اقترب جنود إسرائيليون من قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي أثناء خروجها من معبر كيسوفيم إلى وسط غزة، وأطلقوا طلقات تحذيرية، وأجروا عمليات تفتيش أمنية مكثفة، واحتجزوا السائقين والموظفين مؤقتا"، بحسب الوكالة.

وفي وقت سابق، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن "الاحتلال يستولي على المساعدات الإنسانية التي تصل لقطاع غزة"، مشيرا إلى أن "بعض المؤسسات الإغاثية اضطرت لسحب طواقمها إثر الاستهدافات الإسرائيلية".

ويعاني قطاع غزة نقصا شديدا في الأغذية والأدوية جراء هجمات الجيش الإسرائيلي العنيفة والمستمرة على القطاع ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في شهر أكتوبر عام 2023.