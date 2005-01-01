تلبية لدعوة الجولاني.. مئات آلاف السوريين يحتشدون في ميادين العاصمة دمشق للاحتفال بـ”انتصار الثورة”

دمشق/ وكالات/
توافد آلاف السوريين الى باحة الجامع الأموي في دمشق للمشاركة في صلاة الجمعة التي يتوقّع أن يحضرها قائد هيئة تحرير الشام أبو محمّد الجولاني الذي دعا السوريين للنزول إلى الشوارع احتفالا “بانتصار الثورة” بعد سقوط حكم عائلة الأسد.
وعبر مقطع فيديو قال الجولاني الذي كشف أن اسمه الحقيقي هو أحمد الشرع متوجها للسوريين “أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة وأدعوهم للنزول الى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك دون إطلاق الرصاص أو ترويع الناس”، وأضاف “ثم بعد ذلك لنتجه الى بناء هذا البلد، وكما قلناها منذ البداية منصورة بعون الله”.