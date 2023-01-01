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الإعلام العبري يكشف: رئيسا الشاباك والأركان حذرا نتنياهو من حرب وشيكة ستشنها حماس على اسرائيل ورئيس الوزراء فضل تجاهل تقييمهما..

الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري يكشف: رئيسا الشاباك والأركان حذرا نتنياهو من حرب وشيكة ستشنها حماس على اسرائيل ورئيس الوزراء فضل تجاهل تقييمهما..



القدس المحتلة/سما/

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تلقى مكالمة هاتفية من رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، حذره فيها من "حرب قريبة"، قبل أشهر من هجوم حركة حماس الذي وقع في 7 أكتوبر 2023.

وأشارت القناة الـ 12 الإسرائيلية إلى أن المكالمة تلقاها نتنياهو عندما كان في المستشفى خلال شهر يوليو 2023، بعد تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب حيث قال له بار "أنا أحذرك من الحرب لا أستطيع أن أقول متى أو كيف".

وأضاف بار أن "أعداء إسرائيل يراقبون ما يحدث داخل إسرائيل وسط الخلاف حول الإصلاح القضائي، ويحددون نقاط الضعف"، في إشارة إلى تعديلات قضائية أثارت احتجاجات ضد حكومة نتنياهو وقتها.

فيما أرسل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي لنتنياهو رسالة قال فيها "استعداد الجيش الإسرائيلي يتأذى بسرعة ويتعافى ببطء"، معتبرا أن هذا "أمر خطير".

وأضاف هاليفي في إشارة إلى الاحتجاجات آنذاك على خلفية الإصلاح القضائي: "ما يحدث الآن في إسرائيل يزيد من فرصة تعرضنا للهجوم.. العدو لن يغفر لنفسه إذا تخلى عن هذه الفرصة".

وأدى طوفان الأقصى إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأخذ 250 رهائن، وفي أعقابه شن الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية عنيفة مستمرة حتى الآن، استشهد خلالها عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة ودُمر القطاع بشكل كامل.

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