«الذراري الحمر» متوّجاً في «البحر الأحمر»

جدة/ وكالات/

فاز فيلم «الذراري الحمر» للمخرج التونسي لطفي عاشور، أمس الخميس، بجائزة «اليُسر» الذهبية لأفضل فيلم في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي» التي تختتم غداً السبت في جدة. كما حصد عاشور جائزة «اليُسر» لأفضل مخرج.

على مدى 100 دقيقة، يتتبّع العمل قصة مؤلمة من رحم مأساة جبل مغيلة عام 2015. لا يكتفي الفيلم الذي يمزج بين الواقع والخيال بتناول الإرهاب كظاهرة، بل يستكشف وجوه العنف المختلفة وتأثيرها على الأطفال، خصوصاً في المناطق المهمّشة.

وذهبت جائزة «اليُسر» الفضية للفيلم الفلسطيني «إلى عالم مجهول» (إخراج مهدي فليفل)، الذي نال الممثل محمود بكري عن دوره فيه جائزة أفضل ممثل. يحكي الفيلم عن رحلة لاجئين فلسطينيين من مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان إلى أثينا اليونانية، ومكابداتهم للهرب مجدداً إلى ألمانيا.

على صعيد آخر، منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المصري ـ السعودي «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» (إخراج خالد منصور)، فيما حصلت المصرية مريم شريف على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «سنو وايت» (إخراج تغريد أبو الحسن).

كما حصل الفيلم العراقي «أناشيد آدم» للمخرج عدي رشيد على جائزة السيناريو، بينما كانت جائزة «اليُسر» لأفضل إنجاز سينمائي من نصيب فيلم «لقتل حصان منغولي» من منغوليا.

أما على صعيد الوثائقيات، فحصد فيلم «حالة من الصمت» للمخرج المكسيكي سانتياغو مازا جائزة «الشرق» لأفضل فيلم، بينما نال فيلم «جافنا الصغيرة» (إخراج لورانس فالين) جائزة الجمهور لأفضل فيلم دولي. أما جائزة الجمهور لأفضل فيلم سعودي، فكانت من نصيب «هوبال» للمخرج عبد العزيز الشلاحي.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بجائزة «اليُسر» الذهبية الفيلم الإيراني «فقس» للمخرجين علي رضا كاظمي بور وبانتا مصلح، فيما حصل الفيلم الإثيوبي «العازر» (إخراج بيزا هايلو لما) على جائزة «اليُسر» الفضية.

وتعليقاً على النتائج، قالت المديرة الإدارية لـ«مؤسسة البحر الأحمر السينمائي»، شيفاني بانديا مالهوترا، أمس الخميس: «يسرنا أن نرى أفلاماً من برنامجي «المعامل» و«الصندوق» تفوز بجوائز هذه الليلة». وأضافت: «نفخر بأنّ الدورة الرابعة شهدت حضوراً استثنائياً للأعمال السينمائية التي عُرضت للمرة الأولى عالمياً ودولياً، إذ ضمت قائمة العروض الأولى 46 عرضاً عالمياً، و15 عرضاً دولياً، و53 عرضاً إقليمياً، في سابقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

علماً أنّ احتفال توزيع الجوائز الذي أقيم في مدينة جدة التاريخية، كرّم الممثلة الأميركية فيولا ديفيس والممثلة والمغنية الهندية بريانكا تشوبرا جوناس.