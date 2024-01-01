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كاتس: أمرت الجيش بالاستعداد للبقاء في قمة جبل الشيخ السورية طيلة فصل الشتاء

الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: أمرت الجيش بالاستعداد للبقاء في قمة جبل الشيخ السورية طيلة فصل الشتاء



القدس المحتلة / سما/

أصدر وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش، بالاستعداد لإبقاء احتلال جبل الشيخ في سورية، طوال أشهر الشتاء، بحسب ما ذكر بيان صدر عن وزارته، اليوم الجمعة.

وذكر البيان أنه "في نهاية تقييم للوضع الأمني ​​الذي أجري أمس، برئاسة وزير الأمن يسرائيل كاتس، وبمشاركة رئيس الأركان، هرتسي هليفي، وقادة آخرين، أصدر وزير الأمن تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لبقاء قوات الجيش الإسرائيلي في قمة جبل الشيخ، لأشهر الشتاء، بسبب الوضع في سورية".

وأضاف أنه "بسبب الظروف الجوية القاسية، من الضروري توفير المرافق المناسبة والاستعدادات الخاصة لإقامة الجنود على قمة جبل الشيخ".

وشدّد كاتس على أنه "بسبب ما يحدث في سورية، هناك أهمية أمنية كبيرة لتمسكنا بقمة حبل الشيخ، ويجب القيام بكل شيء لضمان انتشار الجيش الإسرائيلي في المكان".

وتعهّدت السلطات الجديدة في سورية، أمس الخميس، إقامة "دولة قانون"، بعد أربعة أيام على سقوط بشار الأسد، فيما حذّرت الدبلوماسية الأميركية من اندلاع "نزاعات إضافية" في البلاد.

وبعد أكثر من نصف قرن على حكم آل الأسد الذي عرف بقمعه الوحشي، تسعى السلطات الجديدة في سورية إلى إقامة "دولة قانون"، حسبما أعلن الخميس المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة السورية الموقتة عبيدة أرناؤوط.

وذكر أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر، فضلا عن تشكيل "لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات"، مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ"حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات".

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