434 يوما من الحرب في قطاع غزة ..شهداء بالعشرات وتدمير لما تبقى من منازل في الشمال ورفح..

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٣٤ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٣٠ شهيد و ٩٩ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤٨٣٥ شهيد و ١٠٦٣٥٦ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

وسط قطاع غزة

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى ٣٣ شهيدا وعدد كبير من الجرحى فى قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات.

واصيب معظم الجرحى في مجزرة النصيرات بصورة بليغة وبعضهم بترت أطرافهم جراء القصف الذي اصاب ٨٤ منهم.

ومعظم الشهداء من عائلة الشيخ علي وبينهم الدكتور محمود وأفراد أسرته.

كما ارتقى شهداء وإصابات باستهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة السلوك في محيط مسجد أحمد ياسين في مخيم النصيرات في غارة جديدة فجر الجمعة.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط القطاع.

واصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الطويل في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

جنوب القطاع

واستشهد ثلاثة مواطنين وإصابات في قصف الاحتلال خيام نازحين في منطقة قيزان النجار وجورة اللوت بمدينة خانيونس

الشهداء هم الاب اياد فتحي الجبور ٥٠ عام وابنه محمد ١٥ عام وابنته هناء ٢٥ عام.

وواصل جيش الاحتلال نسف المنازل في مدينة رفح وانتشل المسعفون شهيدان من غرب وشمال المدينة.

غزة والشمال

وواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل ببيت لاهيا وحرقها بمخيم جباليا شمال القطاع.

واستشهد طبيب العظام يوسف جودة في قصف استهدفه خلال توجهه لعمله في مشفى العودة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً مقابل مدرسة الرافدين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

واصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لأجزاء من حي الصبرة وحي الرمال مع تواصل القصف المدفعي.