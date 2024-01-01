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الرئيس يلتقي رئيس وزراء لبنان

الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يلتقي رئيس وزراء لبنان



الفاتيكان/ سما/

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء الخميس، في مقر إقامته خلال زيارته إلى روما، رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الرأي، وبحث آخر التطورات على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وجرى التوافق على أهمية العمل وحشد كل الجهود من أجل نجاح وقف إطلاق النار في لبنان واستقرار الأوضاع فيها وتحقيق الأمن والسلام في لبنان، وكذلك وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب إسرائيل الكامل، وتولي دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة وفقا لقرار مجلس الأمن 2735، هذا إلى جانب تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية القاضي بإنهاء الاحتلال وعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام القادم. 

وأكدا على أهمية حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.

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