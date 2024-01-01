إصابة مواطن بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نابلس / سما/

أصيب مواطن بالرصاص الحي، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطن بالرصاص الحي في الحوض والقدم خلال اقتحام الاحتلال البلدة من مدينة نابلس، نقل على إثرها إلى المستشفى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة، ومحيط مخيمي بلاطة وعسكر، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي صوب مركبة في شارع فيصل، ما أدى إلى تضررها.