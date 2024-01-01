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طقس فلسطين: انخفاض آخر على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة

الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: انخفاض آخر على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة



رام الله / سما/

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الجمعة، غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم غد السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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