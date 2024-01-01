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الملك الاردني لـ بلينكن: الخطوة الأولى لتحقيق تهدئة شاملة وقف الحرب على غزة

الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الملك الاردني لـ بلينكن: الخطوة الأولى لتحقيق تهدئة شاملة وقف الحرب على غزة



سما / وكالات /

أكد ملك الاردن عبدالله الثاني، لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الخطوة الأولى لتحقيق تهدئة شاملة بالمنطقة هي وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبين الملك في اللقاء، الذي عقد بالعقبة يوم الخميس، أن تحقيق هذه الخطوة يستدعي تحركا دوليا فوريا وجادا.

وتطرق اللقاء إلى المساعي المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

وعلى صعيد التطورات في سوريا، جدد الملك التأكيد على احترام الأردن لخيارات الشعب السوري، والحفاظ في الوقت ذاته على أمن سوريا وسلامة مواطنيها.

وفي معرض الحديث عن الأوضاع بالضفة الغربية، حذر الملك من خطورة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، والاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وجدد االتأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، ومنع انجرار المنطقة نحو المزيد من الصراعات، مشددا على الدور المحوري للولايات المتحدة في استعادة الاستقرار بالإقليم.

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