  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إيهود باراك: مات بطلا وكان موهوبا نجح في خداع نتنياهو..

الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيهود باراك: مات بطلا وكان موهوبا نجح في خداع نتنياهو..



القدس المحتلة/سما/

 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، إن يحيى السنوار، الذي كان يشغل منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قبل أن تغتاله إسرائيل، مات بطلا، بخلاف كل ما تم الترويج له في إسرائيل من دعاية عن موته.

وفي تصريحات له، قال باراك إن «كل الدعاية التي روجوا لها في إسرائيل عن الطريقة التي مات بها  السنوار أثبتت أنها محض خيال، فلقد كان بطلًا وقاتل حتى آخر لحظة من حياته، وألقى قنابل قبل أن يلقى مصيره بلحظات، وكان دون يد ويتكئ على عكاز».

وأضاف: «السنوار كان موهوبًا بلا شك، وقد نجح في خداع بنيامين نتنياهو».

وتابع: «لم يعد هناك اعتقاد لدى أعداء إسرائيل بأنها لا تُهزم».

في السابع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اغتالت قوات الاحتلال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، بعد نحو 73 يوما من توليه رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، خلفا للراحل إسماعيل هنية، الذي تم اغتياله، يوم 31 يوليو/ تموز الماضي، في أثناء وجوده بالعاصمة الإيرانية طهران، لحضور حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

ونعت حركة حماس، في بيان، قائدها يحيى السنوار، واصفة إياه بـ«قائد معركة طوفان الأقصى».

وقال البيان: «بكل معاني الشموخ والكبرياء والعزة والكرامة، تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا جميعا وأحرار العالم رجلا من أنبل الرجال وأشجع الرجال، رجلا كرس حياته من أجل فلسطين، وقدم روحه في سبيل الله على طريق تحريرها، صدق الله فصدقه الله، واصطفاه شهيدا مع من سبقه من إخوانه الشهداء».

وأضافت الحركة عن قائدها الراحل أنه كان «يتنقل بين كل المواقع القتالية صامدا مرابطا ثابتا على أرض غزة العزة، مدافعا عن أرض فلسطين ومقدساتها، وملهما في إذكاء روح الصمود والصبر والرباط والمقاومة».

الأكثر قراءة اليوم

موقع "أكسيوس": إسرائيل قدمت لحماس اقتراحا محدثا لاتفاق وقف إطلاق النار

"وول ستريت جورنال" : حماس توافق على مطلبين رئيسيين ..المرحلة الأولى خلال أسابيع واتفاق نهائي قبل تنصيب ترامب

قنوات التلفزيون العبريّة تبُثّ التقارير من سوريّة : رحيل الأسد ليس صفعة قويّةً لمحور المقاومة وصفعة للخليج..

ترامب يتحدث عن حرب غزة وحل الدولتين وثقته بنتنياهو ..

«مهرّب» أرشيف التعذيب السوري يكشف هويته لاول مرة...

سلامي : لا يمكن لنا ان نقاتل بدلا عن الجيش السوري وأبلغنا دمشق بنوايا التكفيريين وخططهم ..

جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية حاجز النفق بعد تسليم نفسه

الأخبار الرئيسية

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة مروعة نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

سوليفان: اتفاق وقف النار بغزة على الطاولة ونسعى لإبرامه هذا الشهر

د.الهندي من القاهرة : هناك تفاؤل بإمكانية الوصول لصفقة تبادل "أسرى" مع الاحتلال "الإسرائيلي"

ترامب يتحدث عن حرب غزة وحل الدولتين وثقته بنتنياهو ..

الإعلام العبري: 4 فرق قتالية إسرائيلية جنوب سوريا لضمان سلامة مواطني إسرائيل..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية