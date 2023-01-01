عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة مروعة نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

غزة/سما/

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين في مجزرة "إسرائيلية" استهدفت منازل سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن طائرات الاحتلال استهدفت عدة منازل قرب مقبرة القسام في النصيرات بعدد من الصواريخ، أسفرت عن استشهاد 33 مواطنا وإصابة أخرين نقلتهم الطواقم الطبية إلى مستشفى العودة، مبينة أن الشهداء بينهم 8 أطفال.

كما بينت أن المنازل المستهدفة تعود لعائلات الشيخ علي والعصار والبيومي، مؤكدة أن دمار كبيرا لحق في المنازل المجاورة للمنازل المستهدفة، الأمر الذي أدى لزيادة في عدد الشهداء والاصابات.

بدورها، قالت مصادر طبية:" إن جثامين 45 شهيداً وصلوا منذ فجر اليوم المستشفيات باستهداف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة، 32 منهم في جنوب ووسط القطاع"

وفي أخر تحديث صادر عن وزارة الصحة بغزة، أعلنت استشهاد 30 مواطنا وإصابة 99 اثر ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,835 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,356 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.