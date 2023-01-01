  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة مروعة نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة مروعة نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة



غزة/سما/

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء  باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين  في مجزرة "إسرائيلية" استهدفت منازل سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن طائرات الاحتلال استهدفت عدة منازل قرب مقبرة القسام في النصيرات  بعدد من الصواريخ، أسفرت عن استشهاد 33 مواطنا وإصابة أخرين نقلتهم الطواقم الطبية إلى مستشفى العودة، مبينة أن الشهداء بينهم 8 أطفال.

كما بينت أن المنازل المستهدفة تعود لعائلات الشيخ علي والعصار والبيومي، مؤكدة أن دمار كبيرا لحق في المنازل المجاورة للمنازل المستهدفة، الأمر الذي أدى لزيادة في عدد الشهداء والاصابات.

بدورها، قالت مصادر طبية:" إن جثامين 45 شهيداً وصلوا منذ فجر اليوم المستشفيات باستهداف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة، 32 منهم في جنوب ووسط القطاع"

وفي أخر تحديث صادر عن وزارة الصحة بغزة، أعلنت استشهاد 30 مواطنا وإصابة 99 اثر ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,835 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,356 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

موقع "أكسيوس": إسرائيل قدمت لحماس اقتراحا محدثا لاتفاق وقف إطلاق النار

"وول ستريت جورنال" : حماس توافق على مطلبين رئيسيين ..المرحلة الأولى خلال أسابيع واتفاق نهائي قبل تنصيب ترامب

قنوات التلفزيون العبريّة تبُثّ التقارير من سوريّة : رحيل الأسد ليس صفعة قويّةً لمحور المقاومة وصفعة للخليج..

ترامب يتحدث عن حرب غزة وحل الدولتين وثقته بنتنياهو ..

«مهرّب» أرشيف التعذيب السوري يكشف هويته لاول مرة...

سلامي : لا يمكن لنا ان نقاتل بدلا عن الجيش السوري وأبلغنا دمشق بنوايا التكفيريين وخططهم ..

جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية حاجز النفق بعد تسليم نفسه

الأخبار الرئيسية

سوليفان: اتفاق وقف النار بغزة على الطاولة ونسعى لإبرامه هذا الشهر

د.الهندي من القاهرة : هناك تفاؤل بإمكانية الوصول لصفقة تبادل "أسرى" مع الاحتلال "الإسرائيلي"

ترامب يتحدث عن حرب غزة وحل الدولتين وثقته بنتنياهو ..

الإعلام العبري: 4 فرق قتالية إسرائيلية جنوب سوريا لضمان سلامة مواطني إسرائيل..

قنوات التلفزيون العبريّة تبُثّ التقارير من سوريّة : رحيل الأسد ليس صفعة قويّةً لمحور المقاومة وصفعة للخليج..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية