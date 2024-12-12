د.الهندي من القاهرة : هناك تفاؤل بإمكانية الوصول لصفقة تبادل "أسرى" مع الاحتلال "الإسرائيلي"

القاهرة/سما/

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د.محمد الهندي، مساء اليوم الخميس12/12/2024م،أن هناك تفاؤل بإمكانية الوصول لصفقة تبادل "أسرى" مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال الهندي في تصريحات صحفية:" هناك رغبة أمريكية وإسرائيلية فضلا عن أسباب أخرى تتيح إمكانية التوصل لصفقة".

وبين أن المقاومة أبدت مرونة واستعداد للحديث عن تفاصيل كافة المراحل

ووصل اليوم، العاصمة المصرية القاهرة، وفداً من حركة الجهاد الإسلامي يترأسه الأمين العام القائد المجاهد زياد النخالة، ويضم نائبه الدكتور محمد الهندي.

وبحسب بيان أصدرته" الجهاد"، فإن الزيارة تأتي بدعوة مصرية، لإجراء مباحثات تتناول مستجدات صفقة تبادل الأسرى بين قوى المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال، وسبل إدخال الإغاثة إلى قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,835 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,356 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.