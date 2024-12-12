  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

د.الهندي من القاهرة : هناك تفاؤل بإمكانية الوصول لصفقة تبادل "أسرى" مع الاحتلال "الإسرائيلي"

الخميس 12 ديسمبر 2024 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
د.الهندي من القاهرة : هناك تفاؤل بإمكانية الوصول لصفقة تبادل "أسرى" مع الاحتلال "الإسرائيلي"



القاهرة/سما/

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د.محمد الهندي، مساء اليوم الخميس12/12/2024م،أن هناك تفاؤل بإمكانية الوصول لصفقة تبادل "أسرى" مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال الهندي في تصريحات صحفية:" هناك رغبة أمريكية وإسرائيلية فضلا عن أسباب أخرى تتيح إمكانية التوصل لصفقة".

وبين أن المقاومة أبدت مرونة واستعداد للحديث عن تفاصيل كافة المراحل

ووصل اليوم، العاصمة المصرية القاهرة، وفداً من حركة الجهاد الإسلامي يترأسه الأمين العام القائد المجاهد زياد النخالة، ويضم نائبه الدكتور محمد الهندي.

وبحسب بيان أصدرته" الجهاد"، فإن الزيارة تأتي بدعوة مصرية، لإجراء مباحثات تتناول مستجدات صفقة تبادل الأسرى بين قوى المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال، وسبل إدخال الإغاثة إلى قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,835 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,356 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

ما مدى تقدم مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة؟

موقع "أكسيوس": إسرائيل قدمت لحماس اقتراحا محدثا لاتفاق وقف إطلاق النار

سلامي : لا يمكن لنا ان نقاتل بدلا عن الجيش السوري وأبلغنا دمشق بنوايا التكفيريين وخططهم ..

جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية حاجز النفق بعد تسليم نفسه

قنوات التلفزيون العبريّة تبُثّ التقارير من سوريّة : رحيل الأسد ليس صفعة قويّةً لمحور المقاومة وصفعة للخليج..

كاتس: "هناك فرصة لإتمام صفقة جديدة تشمل جميع الأسرى"

"سيغريد كاغ" : غزة تواجه انهياراً اجتماعياً ويجب عودة عودة السلطة للقطاع

الأخبار الرئيسية

ترامب يتحدث عن حرب غزة وحل الدولتين وثقته بنتنياهو ..

الإعلام العبري: 4 فرق قتالية إسرائيلية جنوب سوريا لضمان سلامة مواطني إسرائيل..

قنوات التلفزيون العبريّة تبُثّ التقارير من سوريّة : رحيل الأسد ليس صفعة قويّةً لمحور المقاومة وصفعة للخليج..

"وول ستريت جورنال" : حماس توافق على مطلبين رئيسيين ..المرحلة الأولى خلال أسابيع واتفاق نهائي قبل تنصيب ترامب

سلامي : لا يمكن لنا ان نقاتل بدلا عن الجيش السوري وأبلغنا دمشق بنوايا التكفيريين وخططهم ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية