بايدن يعلن عن أكبر يوم عفو في التاريخ

واشنطن / وكالات/

أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن ، اليوم (الخميس)، أنه سيمنح عفواً لـ 39 أميركياً أدينوا بجرائم غير عنيفة، وتخفيف الأحكام الصادرة على نحو 1500 حكم عليهم بالسجن لمدد طويلة، وأسماء المدانين الذين حصلوا على عفو لم يتم نشرها.

يمنح الدستور الأمريكي الرئيس سلطة منح العفو، ومع اقتراب نهاية فترة الولاية، يعلن الرؤساء عادة عن سلسلة من العفو عن المجرمين المدانين، وهذه المرة يكون نطاق العفو وتخفيف العقوبة غير معتاد. في البيت الأبيض قالوا إن هذا هو اليوم الذي شهد أكبر عدد من عمليات العفو في التاريخ الأمريكي.

وتأتي سلسلة العفو التي أصدرها بايدن بعد أكثر من أسبوع من قرار الرئيس المنتهية ولايته المثير للجدل بالعفو عن نجله هانتر . وأُدين نجل بايدن بتهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة، لكن والده منحه عفواً، على الرغم من وعده بعدم التدخل في المحاكمة. وأثار القرار الذي اتخذه الرئيس المنتهية ولايته هذا الشهر انتقادات شديدة ضده في الولايات المتحدة.

وقال بايدن إنه سيواصل خلال الأسابيع التي سيترك فيها منصبه دراسة طلبات العفو عن المدانين الإضافيين.

وقال الرئيس في بيانه إن "أميركا بنيت على الوعد بفرص ثانية". "كرئيس، يشرفني أن أتجنب الأشخاص الذين أعربوا عن ندمهم وقاموا بالإصلاح، وأن أعيد للأميركيين فرصة الاندماج في الحياة اليومية والمساهمة في مجتمعاتهم، وأن أتخذ خطوات للقضاء على الفوارق في الحكم على المجرمين غير العنيفين، وخاصة المدانين بجرائم المخدرات".

وقال محامو البيت الأبيض إن الأشخاص الذين تم العفو عنهم أدينوا بجرائم غير عنيفة، مثل جرائم المخدرات. والذين تم تخفيف أحكامهم هم أولئك الذين سُجنوا لفترات طويلة وتم إرسالهم خلال وباء كورونا إلى الإقامة الجبرية، عندما كان الوباء مستعرا في السجون الأمريكية وأصيب واحد من كل خمسة سجناء بالفيروس.