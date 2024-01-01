مصطفى يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط تعزيز التعاون ودعم جهود الإعمار والتنمية فور وقف العدوان

رام الله / سما/

بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شوشيتشا، مستجدات الأوضاع في ظل استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس، داعيا إلى مزيد من الضغط الدولي لوقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وزيادة إدخال شحنات المساعدات لقطاع غزة لتلبية الاحتياجات الاغاثية للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا.

وهنأ مصطفى شوشيتشا لمناسبة تعيينها مفوضة جديدة للاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، معبرا عن ثقته بقدرتها على تحقيق إنجازات ملموسة في هذا المنصب المهم، ومشيدا بدورها البارز في تعزيز التعاون الأوروبي المتوسطي خلال مسيرتها المهنية.

كما أعرب عن شكره لفريق المفوضية الذي عمل بتعاون وثيق مع الحكومة الفلسطينية خلال السنوات الماضية، وأسهم في تحقيق تقدم في العديد من المجالات المشتركة.

كما أعرب مصطفى عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، خصوصا في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وأهمية التنسيق الدولي لتوفير الموارد اللازمة وإعادة بناء ما دمره العدوان، بما يضمن تحسين أوضاع أبناء شعبنا المتضررين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

من جانبها، أكدت شوشيتشا، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الحكومة الفلسطينية في جهودها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددة على مواصلة الاتحاد الأوروبي العمل مع الشركاء الدوليين لتوفير المساعدات اللازمة وتعزيز التنمية وإعادة الإعمار، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني ودعم تطلعاته نحو السلام والاستقرار.