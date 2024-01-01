ترامب يتحدث عن حرب غزة وحل الدولتين وثقته بنتنياهو ..

واشنطن / وكالات/

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم في مقابلة مع مجلة تايم إنه سيضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة.

واضاف :" هو يعرف أنني اريد أن تنتهي الحرب في غزة ولا أريد أن يستمر الناس كذلك .

و تحدث الرئيس ترامب عن سلسلة من القضايا المثيرة للجدل، وقدم لمحة مثيرة للاهتمام حول الشكل الذي ستبدو عليه ولايته الثانية في البيت الأبيض.

وعندما سئل عن تصوراته لمستقبل الصراع، وعما إذا كان لا يزال يدعم حل الدولتين...قال ترامب: "أنا أؤيد أي حل يحقق السلام. هناك أيضًا أفكار أخرى إلى جانب الدولتين. سأدعم أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى سلام دائم لأنه من المستحيل أن نشهد مأساة كهذه كل خمس سنوات. هناك بدائل أخرى. أريد صفقة.

وعندما سئل عن دور إيران في الحرب، وعن احتمال نشوب حرب مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن ترامب، للمرة الأولى بشكل مباشر، أن "أي شيء يمكن أن يحدث".

وسُئل ترامب أيضًا عن العلاقة مع نتنياهو والثقة بينهما، سارع ترامب إلى توضيح أنه "لا يثق بأحد".

أشار ترامب أيضاً إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأعلن أنه ينوي التوصل إلى اتفاق.