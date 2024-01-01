مجلة تايم تختار ترامب شخصية العام 2024

وكالات - سما-

أعلنت مجلة "تايم" الأميركية اليوم (الخميس) اختيار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب شخصية العام لعام 2024.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختيار ترامب شخصية العام من المجلة المرموقة، بعد فوزه بالجائزة في عام 2016 بعد انتخابه رئيسا لأول مرة.

وجاء في المقال عن ترامب: "لقد فاز ترامب بانتخابات عام 2024 في عودة سياسية رائعة، حيث حول الولايات المتأرجحة إلى اللون الأحمر". "انتصاره تاريخي."

وإلى جانب ترامب، كان المرشحون الآخرون لشخصية العام بحسب مجلة التايم هم نائبة الرئيس المنتهية ولايتها كامالا هاريس، والأميرة كيت ميدلتون، ويوليا نافالني - أرملة رئيس المعارضة الروسية أليكسي نافالني الذي توفي في السجن هذا العام، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس البنك الوطني الأمريكي جيروم باول، والبودكاست جو روغان، والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج، ورجل الأعمال إيلون ماسك.

تذكروا أنه في العام الماضي تم اختيار المغنية تايلور سويفت كامرأة العام في مجلة تايم، في اختيار اعتبر غير عادي نسبيا - بعد أن كانت المجلة الأمريكية تميل في السنوات السابقة إلى اختيار القادة السياسيين.

وأوضح رئيس تحرير المجلة، سام جاكوبس، أن "اختيار شخص واحد يمثل الثمانية مليارات نسمة الذين يعيشون على الأرض ليس بالمهمة السهلة. لكننا اخترنا هذا العام فائزاً يمثل الفرح، ويجلب النور للعالم. "