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الرئيس يفتتح المبنى الجديد لسفارة دولة فلسطين لدى الفاتيكان

الخميس 12 ديسمبر 2024 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يفتتح المبنى الجديد لسفارة دولة فلسطين لدى الفاتيكان



روما/ وكالات/

افتتح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، المبنى الجديد لسفارة دولة فلسطين لدى الفاتيكان.

وجدد الرئيس، في كلمة مقتضبة عقب رفع علم دولة فلسطين فوق مبنى السفارة الجديد، دعوته للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، والوقوف عند مسؤولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد سيادته على أهمية حشد الجهود لدعم مسعى دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كذلك الحصول على المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.

وحضر مراسم افتتاح مبنى السفارة الجديد: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان عيسى قسيسية.

تجدر الإشارة إلى أن الفاتيكان اعترفت رسميا بدولة فلسطين في 13 أيار/ مايو عام 2015، وفي 26 حزيران/ يونيو من العام ذاته، تم التوقيع على اتفاق شامل للاعتراف المتبادل بين الكرسي الرسولي (حكومة الفاتيكان) ودولة فلسطين.

والجدير بالذكر أن 149 دولة حول العالم تعترف بدولة فلسطين آخرها أرمينيا في 21 حزيران/ يونيو 2024، ولدى دولة فلسطين سفارات وقنصليات وبعثات دبلوماسية في 110 دول.

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