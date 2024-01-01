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الاحتلال يعتقل 40 مواطنا من الضفة

الخميس 12 ديسمبر 2024 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 40 مواطنا من الضفة



القدس المحتلة / سما/

 شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 40 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات سلفيت، ورام الله، وقلقيلية، والقدس.

فيما تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال إطلاق الرصاص المباشر بهدف القتل، إلى جانب تنفيذ عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في عدة مخيمات وبلدات، بالإضافة إلى تخريب منازل المواطنين وتدميرها.

يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا بلغ أكثر من 12 ألفا و100 مواطن من الضفة بما فيها القدس، فيما لم نتمكن كمؤسسات حتى اليوم من حصر حالات الاعتقال من غزة التي تقدر بالآلاف، جراء تنفيذ الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

ومن الجدير ذكره أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعي) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة.

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