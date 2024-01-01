الإحصاء: ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة بغزة بنسبة 490%

رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل في فلسطين ارتفاعاً حاداً نسبته 14.75% خلال شهر تشرين الثاني 2024 مقارنة بشهر تشرين الأول 2024، بواقع 28.61% في قطاع غزة، بينما سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 1.21% في الضفة الغربية، وبمقدار 0.85% في القدس.

وأوضح "الإحصاء" في بيان له، اليوم الخميس، أن ارتفاع الأسعار في فلسطين نتج عن ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 70.51%، وأسعار البيض بنسبة 36.72%، وأسعار البقول المجففة بنسبة 31.70%، وأسعار المعكرونة والشعيرية والمفتول ومنتجات المعكرونة المماثلة بنسبة 28.19%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 27.54%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 13.73%، وأسعار الخبز "كماج" بنسبة 8.37%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 6.79%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضراوات المجففة بمقدار 46.37%، وأسعار البطاطا بمقدار 20.04%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 13.58%، وأسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 1.36%.

ولفت إلى أنه عند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين الثاني 2024 بشهر تشرين الثاني 2023، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 88.93%، (بواقع 344.91% في قطاع غزة، وبنسبة 2.13% في القدس، و1.54% في الضفة الغربية).

ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 28.61% خلال شهر تشرين الثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط: البرتقال 35 شيقلا/كغم، والليمون 32 شيقلا/كغم، والموز 68 شيقلا/كغم، والتفاح 64 شيقلا/كغم، والبرقوق والإجاص 145 شيقلا/كغم لكل منهما، والجوافة 113 شيقلا/كغم، والرمان 100 شيقل/كغم، والبرغل 21 شيقلا/كغم، والفول المدمس المعلب 8 شواقل/ 380غم، وسجائر مانشستر 2675 شيقلا/20سيجارة، والخبز الكماج 5 شواقل/كغم، والمعكرونة 5 شواقل/350غم، والعدس الحب الجاف 21 شيقلا/كغم، والحمص الحب الجاف 30 شيقلا/كغم، والفول الحب 30 شيقلا/كغم، والفاصولياء الحب الجاف 15 شيقلا/كغم، والبيض 270 شيقلا/2كغم، والملح 8 شواقل/كغم، وسمك البوري 250 شيقلا/كغم، وحبوب الأطفال سيرلاك 46 شيقلا/علبة 400غم، والسكر 51 شيقلا/كغم، وزيت الزيتون 71 شيقلا/كغم، وزيت عباد الشمس 135 شيقلا/ 3 لترات، ولحم العجل الطازج 250 شيقلا/كغم، والديزل 65 شيقلا/لتر.

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة انخفاضاً مقداره 1.21% خلال شهر تشرين الثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق، ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 15.89%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 15.03%، وأسعار البيض بمقدار 11.70%، وأسعار بدائل السكر والسكريات الأخرى بمقدار 2.99%، وأسعار الخضراوات المجففة بمقدار 2.80%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.55%، وأسعار البطاطا بمقدار 1.19%، على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.55%.

كما انخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة لتبلغ بالمتوسط: البندورة العناقيد 7 شواقل/كغم، والزهرة والملفوف 4 شواقل/كغم لكل منهما، والدجاج 14 شيقلا/كغم، والبيض 15 شيقلا/2كغم، والسكر 5 شواقل/كغم، والبصل الجاف 5 شواقل/كغم، وزيت الزيتون 35 شيقلا/كغم، والبطاطا والفليفلة 6 شواقل/كغم لكل منهما، في المقابل ارتفع سعر لحم الغنم الطازج مع العظم ليصل إلى 87 شيقلا/كغم.

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في القدس

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضاً مقداره 0.85% خلال شهر تشرين الثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق، نتيجة لانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 23.81%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 4.78%، وأسعار البيض بمقدار 2.22%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.94%، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 8.22%، وأسعار الخضراوات المجففة بنسبة 7.81%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.15%.

كما سجلت أسعار السلع الآتية انخفاضاً في القدس لتبلغ بالمتوسط: البندورة العناقيد 11 شيقلا/كغم، والكوسا 10 شواقل/كغم، والزهرة 5 شواقل/كغم، والملفوف والفلفل الحار والأفوكادو 6 شواقل/كغم لكل منها، والسبانخ 13 شيقلا/كغم، والموز والليمون والبرتقال 4 شواقل/كغم لكل منهما، والبيض 32 شيقلا/2كغم، ولحم الغنم الطازج مع العظم 100 شيقل/كغم، في المقابل ارتفعت أسعار السلع الآتية لتصل إلى: البطاطا 9 شواقل/كغم، والبصل الجاف 6 شواقل/كغم، والدجاج 25 شيقلا/كغم.