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433 يوما للحرب: شهداء بالعشرات واستهداف عناصر تأمين المساعدات في قطاع غزة

الخميس 12 ديسمبر 2024 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
433 يوما للحرب: شهداء بالعشرات واستهداف عناصر تأمين المساعدات في قطاع غزة



غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٣٣ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ١٩ شهيدا و ٦٩ مصابا.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤٨٠٥ شهيدا و ١٠٦٢٥٨ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.
جنوب قطاع غزة
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرة جديدة بحق عناصر تأمين المساعدات واستهدفهم مرتين على طول الطريق الساحلي بين رفح وخان يونس ما اسفر عن استشهاد ١٥ عنصرا واصابة اعداد اخرى.
ودمر جيش الاحتلال عشرات المنازل شرق رفح التي انتشلت طواقم الإسعاف من غربها ٣ شهداء.

وسط القطاع
واستشهد خمسة عشر مواطنا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة اللوح ويؤوي نازحين من عائلة الهباش وسط مخيم النصيرات.
وكان اربعة مواطنين ارتقوا واصيب ١٦ في قصف آخر على مخيم النصيرات.
وارتقى ومصابون في قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
غزة والشمال
وارتقى سبعة شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية بالقرب من مفترق عبد العال بشارع الجلاء في مدينة غزة.
وكان جيش الاحتلال قصف شقة اخرى في وقت سابق ما اسفر عن استشهاد خمسة مواطنين.
وواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل ببيت لاهيا ومخيم جباليا.

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