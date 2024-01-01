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السفير يونس يطلع سفير مصر في الإمارات على تطورات الأوضاع في فلسطين

الخميس 12 ديسمبر 2024 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير يونس يطلع سفير مصر في الإمارات على تطورات الأوضاع في فلسطين



ابو ظبي/سما/

‏استقبل السفير علي يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة شريف محمود عيسى، بمقر السفارة في أبوظبي.
وضع السفير يونس، السفير المصري بأجواء تطورات الأوضاع الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، في ظل العدوان الإسرائيلي على شعبنا.
وتم التشديد على الجهود المبذولة، من أجل توقف العدوان الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار، والعمل على إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى شعبنا المحاصر داخل قطاع غزة.
وأشاد السفير يونس، بدور وجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة، الداعم لحقوق شعبنا في المحافل كافة، واستضافه جمهورية مصر العربية الشقيقة لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، ولقاء المصالحة المتوقع عقده.
وشكر السفير يونس، السفير عيسى على الإحاطة بخصوص التحرك المصري، والدور الإيجابي الذي تقوم به من أجل القضية الفلسطينية في المحافل كافة.

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