37 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة / سما/

استشهد، منذ فجر اليوم الخميس، 37 مواطنا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 7 مواطنين بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال عمارة سكنية قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء بمحافظة غزة.

وأضافت المصادر أن 15 شهيدًا ارتقوا في قصف لقوات الاحتلال استهدف منزلا لعائلة اللوح، يؤوي نازحين، غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد 15 مواطنا وأصيب آخرون إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين يقومون بتأمين المساعدات، غرب محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.