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"سيغريد كاغ" : غزة تواجه انهياراً اجتماعياً ويجب عودة عودة السلطة للقطاع

الخميس 12 ديسمبر 2024 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سيغريد كاغ" : غزة تواجه انهياراً اجتماعياً ويجب عودة عودة السلطة للقطاع



نيويورك/ وكالات/

 حذرت مسؤولة أممية من انهيار اجتماعي في قطاع غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي .

ولانقاذ الوضع الإنساني الصعب في القطاع ، قالت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الثلاثاء، في نيويورك، إن الفلسطينيين في القطاع يشعرون بأننا جميعًا تخلّينا عنهم... ويتساءلون أين المجتمع الدولي؟ متى سيكون هناك وقف لإطلاق النار؟ كما عبّروا عن قلقهم من أنّ العالم نسيهم.

وشددت على ضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. مضيفة " لديها الخطط اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الأعمار والموظفين.. ويمكننا أن نساعد في تنظيم التمويل."

وأشارت إلى أنها أجرت مشاورات مكثفة مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وأعضاء حكومته لدعم الخطط الرامية إلى استعادة الحكم المحلي والأمن والخدمات الأساسية في قطاع غزة بقيادة السلطة الفلسطينية.

وتابعت " السلطة الفلسطينية تمتلك القدرة والخطط اللازمة، ويجب عليها استئناف مسؤولياتها الكاملة في غزة دون تأخير.

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