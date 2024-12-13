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طقس فلسطين : انخفاض على درجات الحرارة

الخميس 12 ديسمبر 2024 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض على درجات الحرارة



رام الله / سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة 13/12/2024: يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ،وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت 14/12/2024: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ، وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 15/12/2024: يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ،ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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