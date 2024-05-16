نابلس : استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة

نابلس / سما/

استشهد مواطن، وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد المواطن جهاد أبو سليم (27 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر خلال الاقتحام. وذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والرصاص الحي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها الشاب ابو سليم بالرصاص الحي، ثم أعلن عن استشهاده.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب آخر بالرصاص الحي بالفخد، ورجل (65 عاما)، وسيدة (60 عاما)، نتيجة الاعتداء عليهما بالضرب من قبل قوات الاحتلال، ونقلا إلى المستشفى.

وعرقلت قوات الاحتلال عمل الطواقم الطبية ومنعت مركبات الاسعاف من الوصول إلى الإصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطه الشاب محمد الأغبر. في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس، ودارت مواجهات هناك ولم يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال شارع الجامعة وداهمت إحدى البنايات، واقتحمت منطقتي رفيديا والمخفية في المدينة، وشارع المريج.