غالانت: صفقة التبادل مع حماس ستكون مقدمة للسلام مع السعودية

القدس المحتلة/سما/

قال وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت أن التوقيع على صفقة تبادل مع حماس ستكون مقدمة للسلام مع السعودية.

وذكر غالانت بعد اجتماعاته في الكونغرس الأمريكي مع أعضاء مجلسي الشيوخ والكونغرس: " وصول إلى صفقة تبادل أسرى أمر ممكن، وسأبذل كل جهد سواء في اجتماعاتي في الولايات المتحدة أو في إسرائيل لتعزيز هذا الموضوع - فهو صحيح من الناحية الأخلاقية، والقيمية، والوطنية، وهو واجب على دولة إسرائيل تجاه الأسرى وعائلاتهم

وأضاف: "إذا تحقق ذلك، فهناك فرصة لحدوث تغيير كبير في الشرق الأوسط من خلال التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية بوساطة أمريكية - من المهم جدًا أن نسير في هذا الاتجاه.