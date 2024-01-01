كاتس خلال زيارة إلى الحدود مع الأردن: إيران تحاول أن تفتح جبهة شرقية ضد "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إيران تحاول أن تفتح جبهة شرقية ضد إسرائيل.



وأضاف كاتس خلال زيارة إلى الحدود الشرقية اليوم الأربعاء: "لقد دمرنا أذرع الأخطبوط لخامنئي وألحقنا بها أضرارا بالغة في غزة ولبنان وسوريا، جئت إلى هنا للتأكد من أن طهران لن تنجح في إنشاء ذراع الأخطبوط الإيراني على الجبهة الشرقية لإسرائيل".

وتابع: "اتهم الزعيم الإيراني علي خامنئي إسرائيل اليوم بالتسبب في سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وعليه أن يلوم نفسه لأنه أخذ مئات المليارات من الدولارات من أموال الشعب الإيراني واستثمرها في سوريا ولبنان وغزة لبناء أذرع الأخطبوط التي يرأسها في محاولة لهزيمة دولة إسرائيل".



وأردف: "تحركنا ودمرنا ذراع الأخطبوط في غزة، وألحقنا أضرارا بالغة بذراع الأخطبوط في لبنان، والآن انهارت ذراع الأخطبوط الكبيرة في سوريا بعد سقوط الأسد وذهبت كل الاستثمارات هباء".

وتابع: "نحن نرى محاولات تهريب الأسلحة وتمويل الإرهاب عبر الأردن للضفة الغربية من أجل تهديد دولة إسرائيل".



وقال: "لقد أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بزيادة النشاط الهجومي ضد أي نشاط إرهابي، وضمان حماية وسلامة المستوطنات، وجئت إلى هنا للتحقق من بناء السياج على الحدود الإسرائيلية الأردنية وتسريعه من أجل ضمان الأمن والحماية للمستوطنات ومواطني ودولة إسرائيل".



وقام الوزير خلال الزيارة بجولة في المنطقة الحدودية، وحصل على مراجعة عملياتية واستخباراتية، وأجرى تقييما للوضع مع القادة الميدانيين.