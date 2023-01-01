49 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، باستشهاد 49 مواطنا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 34 شهيدًا منهم شمالي القطاع.

وفي التفاصيل، استُشهد أربعة مواطنين، وأصيب أكثر من 20 آخرين، قبل قليل، في قصف طائرات الاحتلال مدينة غزة ومخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن أربعة شهداء ارتقوا، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال تجمعين للمواطنين في محيط مسجد المحطة في شارع يافا غرب مدينة غزة، وفي بلوك c شرق مخيم النصيرات.

كما استُشهد 9 مواطنين بينهم صحفية، اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 5 مواطنين بينهم الصحفية إيمان الشنطي ونجلها بلال، جراء قصف الاحتلال مبنى سكنيا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما استُشهد مواطن في قصف الاحتلال مخيم المغازي، ومواطن آخر إثر قصف نقطة لشحن الهواتف شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، فيما استُشهد مواطنان في قصف الاحتلال منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

كما استشهدت أم وطفلاها، في قصف الاحتلال مواطنين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد أم وطفليها، إثر قصف الاحتلال مجموعة مواطنين أمام بوابة مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ منذ فجر اليوم 49 شهيدا، منهم 34 شمال القطاع.

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها نحو المناطق الجنوبية من مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أطلقت مروحية الاحتلال نيرانها الثقيلة تجاه جباليا شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية، بأن الاحتلال استهدف المستشفى الاندونيسي عدة مرات بالرغم من وجود المرضى والكادر الطبي بداخله، ما أدى لإصابة 6 مرضى، كما استهدف الاحتلال مولدات الوقود والطاقم الذي حاول إصلاحها.

وتابعت المصادر، أن الأدوية والمواد الغذائية والمياه قليلة في المستشفى، وأن حصار الاحتلال يمنع من إدخال هذه المواد الضرورية للمرضى والكادر الطبي، إضافة إلى وجود إمرأة حامل جريحة مصابة برقبتها ولا تستطيع الطواقم تقديم العناية الكافية لها.

وناشدت المصادر الطبية، المنظمات العالمية لتوفير الحماية للمرضى والطاقم الطبي، غير أن حكومة الاحتلال لا تستجيب لأحد.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,786 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,188 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.