"الإحصاء": تراجع حاد في رخص البناء الصادرة في فلسطين بنسبة 29%

رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد رخص البناء الصادرة في فلسطين انخفض خلال الربع الثالث من العام 2024 بنسبة 29% مقارنة بالربع المناظر من العام 2023، إذ لم يتم إصدار أي رخصة بناء في قطاع غزة خلال نفس الفترة.

وأفاد "الإحصاء" في بيان لها، اليوم الأربعاء، بأنه عدد الرخص الصادرة في فلسطين سجل ارتفاعاً قدره 21% مقارنة بالربع الثاني من العام 2024، وكانت نسبة الارتفاع في عدد رخص الأبنية الجديدة 17% مقارنة بالربع الثاني من العام 2024، فيما انخفضت بنسبة 36% مقارنة بالربع المناظر من العام 2023.

وأشار إلى أنه بلغ عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة 1,929 رخصة خلال الربع الثالث من العام 2024، منها 1,048 رخصة أبنية جديدة.

كما بلغ مجموع مساحة الأبنية المرخصة (سكني وغير سكني) 942 ألف متر مربع، منها 719 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و223 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

ولفت "الإحصاء" إلى أن عدد الوحدات السكنية المرخصة بلغ 3,889 وحدة سكنيـة مساحاتها 649 ألف متر مربع، منها 2,884 وحدة سكنية جديدة مساحتها 487 ألف متر مربع، و1,005 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 162 ألف متر مربع.

وسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 12% خلال الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بالربع الثاني من العام 2024، وانخفاضاً بنسبة 31% مقارنة بالربع المناظر من العام 2023