  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمم المتحدة: أولويتنا إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: أولويتنا إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة



نيويورك/سما/

 قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن من أهم أولوياتها إيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 14 شهرا، ولفتت إلى وجود مشاكل في التنسيق والإمداد والوضع الأمني.

وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة مهند هادي في مؤتمر صحفي: "إيصال المساعدات إلى قطاع غزة من أهم أولوياتنا، ونتابع شراكتنا مع المواطنين إلى حين انتهاء الأزمة".

وأوضح أنهم يحاولون التعامل مع التحديات التي يواجهونها خلال إيصال المساعدات، من عمليات تنسيق وإمداد والوضع الأمني بغزة.

وحول المساعدات الشحيحة التي تدخل قطاع غزة، فإنها "بالكاد تغطي 5 إلى 7% من احتياجات الفلسطينيين".

وبيّن أن نحو 95% من سكان القطاع معظمهم من النساء والأطفال النازحين "يدفعون ثمنا باهظا من الجوع والمرض والبرد" جراء استمرار الإبادة الإسرائيلية.

#الامم المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس: ترامب يضغط لإنجاز صفقة في غزة ونتنياهو يماطل

القيادة العامة السورية تصدر سلسلة قرارات تخص “الثأر” و”لباس النساء” و”الاعلامين” وغيرها…

وفد أمني إسرائيلي يعود من القاهرة ..حماس سلمت اسماء الاسرى الاحياء..

الجولاني: سوريا لن تنخرط في أي حرب أخرى والشعب السوري “مُنهك” جراء أعوام النزاع..

"إسرائيل" تدمر نحو 80% من القدرات العسكرية السورية.. ونتنياهو يضع شرطا لإقامة علاقات مع النظام السوري الجديد

مشعل يطالب بالتصدي لـ”البلطجة” الإسرائيلية في سوريا ويبارك سقوط الاسد..

دبلوماسي فلسطيني يكشف عن "سرقة كبرى" لإسرائيل من مدينة القدس

الأخبار الرئيسية

49 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

67595db24c59b762166e1936

الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان مناطق وسط قطاع غزة

675955294c59b7601a5b0d2f

إعلام عبري: مصر سلمت "إسرائيل" قائمة بالأسرى

67597ccf4c59b7511f2622c7

"يديعوت أحرونوت": الجيش السوري تم تدميره

675978614c59b750156e834c

نتنياهو: نخوض حربا على 7 جبهات..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية