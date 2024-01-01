الأمم المتحدة: أولويتنا إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

نيويورك/سما/

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن من أهم أولوياتها إيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 14 شهرا، ولفتت إلى وجود مشاكل في التنسيق والإمداد والوضع الأمني.

وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة مهند هادي في مؤتمر صحفي: "إيصال المساعدات إلى قطاع غزة من أهم أولوياتنا، ونتابع شراكتنا مع المواطنين إلى حين انتهاء الأزمة".

وأوضح أنهم يحاولون التعامل مع التحديات التي يواجهونها خلال إيصال المساعدات، من عمليات تنسيق وإمداد والوضع الأمني بغزة.

وحول المساعدات الشحيحة التي تدخل قطاع غزة، فإنها "بالكاد تغطي 5 إلى 7% من احتياجات الفلسطينيين".

وبيّن أن نحو 95% من سكان القطاع معظمهم من النساء والأطفال النازحين "يدفعون ثمنا باهظا من الجوع والمرض والبرد" جراء استمرار الإبادة الإسرائيلية.