نتنياهو يدلي بشهادته لليوم الثاني في قضايا الفساد

القدس المحتلة/سما/

وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعد ظهر اليوم الأربعاء، إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، للإدلاء بشهادته لليوم الثاني على التوالي في قضايا الفساد المتهم بها، وتشمل تهم الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة.

ووفقا لقرار قضاة المحكمة، فإن جلسات الاستماع لإفادة نتنياهو يجب أن تبدأ الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً، لكن الجلسة اليوم بدأت عند الساعة الثانية ونصف من بعد الظهر بسبب استقبال رئيس باراغواي في الكنيست.

ويوم أمس، مثّل نتنياهو أمام المحكمة للمرة الأولى بتهم فساد.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وقوف نتنياهو للشهادة أمام المحكمة يُعتبر سابقة في دولة الاحتلال، إذ إنها المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس وزراء وهو على رأس عمله.

وستكون شهادة نتنياهو في القضية المعروفة بـ"القضية 4000"، المتعلقة بحصول شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات على تسهيلات مالية واسعة، في مقابل منح نتنياهو وزوجته تغطية إعلامية إيجابية في الموقع الإخباري "والا نيوز" المملوك لصاحب شركة "بيزك" شاؤول ألوفيتش.