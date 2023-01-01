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حملة دهم واعتقالات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية طالت 20 مواطنا

الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
حملة دهم واعتقالات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية طالت 20 مواطنا



رام الله/سما/

شنت القوات الإسرائيلية منذ أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء حملة مداهمات واعتقالات جديدة طالت عدة مدن ومحافظات بالضفة الغربية، وأسفرت عن اعتقال 20 فلسطينيا.


وأشار نادي الأسير الفلسطيني في بيان رسمي إلى أن حملة الاعتقالات تركزت في محافظة نابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم وقلقيلية وطولكرم، لافتا إلى أن من بين المعقلين طفل وأسرى سابقون.

ووفقا للبيان فقد رافق عمليات الاعتقال "اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وعمليات التحقيق الميداني".

ولفت البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023 بلغت أكثر من 12 ألفا و50 مواطنا من الضفة والقدس.

كما أشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية "تواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدا من الشمال، وتنفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، وترفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم".

وأكد أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء الحرب على غزة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال في القطاع والتي تقدر بالآلاف.

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